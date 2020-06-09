Последняя статистика инфицированных и скончавшихся от коронавируса в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане 49,5% инфицированных коронавирусом приходится на долю Баку, сообщает во вторник Trend.

На втором месте после Баку расположилась Гянджа-Газахская зона (13,4%).

Также 10,6% заражений зарегистрировано на Абшеронском полуострове, 9,5% - в Аранской зоне, 7,3% - в г. Лянкяран.

Среди инфицированных 4% - это лица, приехавшие из-за рубежа.

В настоящее время 1,7% случаев инфицирования по стране в Шеки-Загатальском регионе, 1,4% - в Губа-Хачмазском, 1,1% - Верхнем Карабахе, 1,4% - Горном Ширване.

Меньше всего случаев заражения в Нахчыване (0,1%).

Что касается Баку, то больше всего случаев заражения было в Сабунчинском (12,8%), Ясамальском (12,7%) и Бинагадинском (12%) районах.

В Хатаинском районе столицы случаи инфицирования составили 11,3%, Насиминском – 11,2%, Наримановском – 9,6%, Сураханском – 9,1%, Низаминском - 6,9%, Гарадагском – 6,8%, Хазарском – 4,5%, Сабаильском – 2,8%.

Меньше всего случаев заражения было в Пираллахинском районе Баку.

21% заразившихся в стране в возрасте 50-59 лет, 18% - 30-39 лет, 5% - до 9 лет, 2% - старше 80 лет.

Среди зараженных 54% - женщины, 46% - мужчины.

35 (43%) скончавшихся от вируса были в возрасте 60-69 лет, 19 человек (23%) – 70-79 лет, 15 человек (18%) – 50-59 лет.

Напомним, что по состоянию на 8 июня в Азербайджане было 7 876 инфицированных коронавирусом. Из них 4 377 выздоровели, 93 скончались.

В настоящее время в стране 3 406 активных больных коронавирусом. До вчерашнего дня в стране 343 391 человек был протестирован на наличие коронавируса.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)