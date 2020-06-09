Глава ИВ Хачмазского района ознакомился с условиями в школах, где будут проведены экзамены (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава Исполнительной власти (ИВ) Хачмазского района Эльнур Рзаев ознакомился с условиями в школах, где будут проведены экзамены, с целью предотвращения возможной угрозы, вызванной коронавирусной инфекцией COVİD-19.

Как сообщили во вторник Trend в ИВ Хачмазского района, Эльнур Рзаев поинтересовался состоянием систем механического и естественного вентилирования, освещения в зданиях, вопросами дезинфекции помещений, дал соответствующие поручения в связи с выполнением на самом высоком уровне необходимых задач.

Глава района поручил продезинфицировать с соблюдением соответствующих требований необходимых участков 11 школьных зданий, в том числе средних школ №№ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 города Хачмаз, школ №№ 2 и 4 города Худат, средних школ в селах Кёхня Хачмаз и Нереджан.

(Текст: Турал Гараджаев)