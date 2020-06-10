Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру Азербайджана в связи с Фондом господдержки развития СМИ

БАКУ/Trend/ - Счетная палата провела очередное коллегиальное онлайн-заседание, сообщает в среду Trend со ссылкой на Палату.

Счетная палата обсудила аудиторский отчет о результатах финансового аудита соответствия исполнения средств, выделенных из бюджета в Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации (ФГПРСМИ).

В соответствии со ст. 26.2 закона «О Счетной палате» было принято решение направить в Генпрокуратуру Азербайджана материалы, связанные с несоблюдением должностными лицами требований законодательства о государственных закупках, нецелевым использованием средств, нарушением норм и правил строительства, предоставлением средствам массовой информации помощи с нарушением требований законодательства и другими обстоятельствами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)