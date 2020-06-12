В этом учебном году в рамках стипендиальных программ за рубежом обучались 226 азербайджанцев
БАКУ /Trend/ - В 2019-2020 учебном году в рамках стипендиальных программ получили право обучаться за рубежом 226 азербайджанцев.
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, в 2019-2020 учебном году в рамках межправительственных стипендиальных программ в Венгрии обучались 177 человек, Китае - 30, Румынии - 2, России - 3, Латвии - 12, Казахстане - 2 человека.
В 2019-2020 учебном году в высших и среднеспециальных учебных заведениях Азербайджана обучались более 6600 тысяч студентов из 90 стран мира.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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