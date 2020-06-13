В Азербайджане примерно 5 тыс учителей получают выше 1000 манатов зарплаты
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане примерно 5 тыс учителей получают выше 1000 манатов заработной платы, сообщили в министерстве образования в ответе на запрос Trend.
По распоряжению Президента Азербайджана, с 1 сентября 2019 года месячный должностной оклад учителей увеличен еще на 20%, и среднемесячная зарплата составила 600 манатов. После этих надбавок примерно 5 тысяч учителей стали получать зарплату выше 1000 манатов.
Также с 1 октября 2019 года соответствующим решением Кабмина повышена зарплата учителей, прошедших диагностическое оценивание и преподающих искусство и творчество.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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