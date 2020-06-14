Ситуация в столице в период карантина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С ночи сегодняшнего дня жителям районов Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов запрещено покидать свои дома или места проживания.

Уже выявлены нарушившие запрет автомобилисты. Процесс продолжается, а нарушающие правила карантина автомобилисты привлекаются со стороны полиции к ответственности.

В настоящий момент на улицах не наблюдается движения людей, редко можно встретить автомобили.

Отметим, что данный строгий карантинный режим продлится до 06:00 16 июня. Те, кто покинет свои дома, нарушив строгий карантинный режим, могут быть оштрафованы или арестованы.

(Автор: Асиф Мехман. Фото: Заур Мустафаев)