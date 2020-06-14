Ситуация в столице в период карантина (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - С ночи сегодняшнего дня жителям районов Баку, Гянджи, Лянкярана и Сумгайыта, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов запрещено покидать свои дома или места проживания.
Уже выявлены нарушившие запрет автомобилисты. Процесс продолжается, а нарушающие правила карантина автомобилисты привлекаются со стороны полиции к ответственности.
В настоящий момент на улицах не наблюдается движения людей, редко можно встретить автомобили.
Отметим, что данный строгий карантинный режим продлится до 06:00 16 июня. Те, кто покинет свои дома, нарушив строгий карантинный режим, могут быть оштрафованы или арестованы.
(Автор: Асиф Мехман. Фото: Заур Мустафаев)
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