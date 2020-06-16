Завтра минобразования Азербайджана проведет телеуроки для абитуриентов

БАКУ/Trend/ - Завтра на телеканале Mədəniyyət будет транслироваться программа "Время урока для абитуриентов", сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Трансляция телеуроков в этом формате будет продолжена до 17 июля.

В программе "Время урока" будет предоставлена информация о "шифрах" открытых и закрытых заданий, способах решения комплексных заданий, о работе с текстом, умении правильно перерабатывать информацию и прочем. Это поможет абитуриентам лучше подготовиться к экзамену.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)