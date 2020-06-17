Клинический медицинский центр № 1 в Баку отведен для лечения больных коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Клинический медицинский центр № 1 приостановил прием пациентов.

Об этом в среду сказал Trend главврач центра Адалет Дадашов.

Он сообщил, что согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров Центр полностью отведен для лечения больных коронавирусом.

"В центре уже начался перевод пациентов в другие больницы. Больные, состояние которых оценивается как хорошее, выписаны на амбулаторное лечение, а тяжело больные переведены в Республиканскую клиническую больницу № 1 и Объединенную городскую больницу № 6 имени А. Меликова.

Процесс перевода больных завершится сегодня. С завтрашнего дня в центре будут лечиться только больные коронавирусом", - добавил Дадашов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)