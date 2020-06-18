В Азербайджане опубликованы результаты конкурса по изменению места работы учителей

Общество 18 июня 2020 23:30 (UTC+04:00)
В Азербайджане опубликованы результаты конкурса по изменению места работы учителей

БАКУ /Trend/ - Опубликованы результаты конкурса по изменению места работы учителей, работающих в общеобразовательных школах министерства образования на основании бессрочного договора.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, согласно результатам, в рамках конкурса добились успеха 1934 человек. Информация об этом будет отправлена в личный кабинет и на мобильный номер, указанный кандидатами во время регистрации.

В отличие от предыдущих лет, в этом году документы кандидатов, занявших вакантные места, будут проверяться в электронном виде. Кандидаты, которые добились успеха в рамках конкурса 18-24 июня, должны зайти в свой личный кабинет, прикрепив в соответствующем разделе сканированные копии соответствующих документов и подтвердить их. После проверки документов, кандидатам будет разрешено сменить место работы.

Отметим, электронный прием документов в рамках конкурса по изменению места работы учителей завершился пятого июня. В целом для участия в конкурсе прошли регистрацию 10 068 человек, из них 6860 кандидата подтвердили свою электронную заявку.

(Текст: Турал Гараджаев)

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