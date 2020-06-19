В Азербайджане продлен срок вступления в силу закона «О медиации»

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлевается срок вступления в силу закона «О медиации», сообщает в пятницу Trend.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно предложению, в пункте 39 закона «О медиации» слова «с 1 июля 2020 года» заменяются словами «с 1 января 2021 года».

После голосования поправка была принята.

Отметим, что этот закон регулирует общественные отношения в сфере организации медиации, являющейся одним из альтернативных методов решения споров, определяет цели, принципы, правила осуществления медиации и статус медиаторов.

Согласно пункту 3 закона, медиация применяется в отношении нижеследующих дел:

3.1.1. гражданские дела и экономические отношения (включая споры с иностранными элементами);

3.1.2. споры, исходящие их семейных отношений;

3.1.3. споры, исходящие из трудовых отношений;

3.1.4. споры, исходящие из административно-правовых отношений.

3.2. до обращения в суд в соответствии с пп. 28 и 29 этого закона по спорам, исходящим из экономических вопросов, а также семейных и трудовых отношений, предварительно требуется участие в сессии медиации.

Отметим, что указом от третьего апреля 2019 года Президента Азербайджана Ильхама Алиева был утвержден закон «О медиации».

Напомним, что медиация - это процесс, направленный на разрешение на основе взаимного согласия споров, возникающих между сторонами, в том числе в семейных отношениях.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)