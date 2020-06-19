Впервые в Азербайджане женщины назначены прокурорами районов

БАКУ/Trend/ - Впервые в истории органов прокуратуры независимого Азербайджана сотрудники женского пола назначены на должность прокурора района.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, соответствующим приказом генпрокурора Кямрана Алиева помощница прокурора Низаминского района Баку Сеадет Рустамова освобождена от занимаемой должности, и назначена на должность прокурора Гобустанского района, старший прокурор - методист Управления контроля над исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности в органах юстиции, таможни и налогов Генпрокуратуры Лале Гусейнова освобождена от занимаемой должности, и назначена на должность прокурора Зангиланского района.

Кадровые реформы будут продолжены в соответствии с новой структурой Генпрокуратуры Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Реактор: Гюнель Зейналова)