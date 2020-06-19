Сферы, деятельность которых разрешена в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане - СПИСОК (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В связи с ужесточением особого режима карантина в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 пятого июля по ряду сфер деятельности будут введены ограничения.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана.
Согласно постановлению, в период ужесточенного режима карантина разрешается деятельность нижеприведенных сфер:
1. Здравоохранение и социальная сфера:
1.1. научные исследования и лабораторные услуги;
1.2. больницы, поликлиники и другие медучреждения;
1.3. ветеринарные услуги;
1.4. производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;
1.5. социальные услуги;
1.6. услуги по уходу за лицами с физическими, психическими, умственными и другими нарушениями, а также нуждающимися в особой заботе.
2. Инфраструктурная сфера:
2.1. коммунальные услуги (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии);
2.2. производство и снабжение электроэнергией;
2.3. мелиорация и водное хозяйство;
2.4. телекоммуникация и услуги связи.
3. Транспорт и логистика:
3.1. воздушные, морские, железнодорожные и автомобильные грузоперевозки;
3.2. услуги в связи с железной дорогой, морским пароходством, портами и автомобильными дорогами;
3.3. логистические услуги;
3.4. общественный транспорт и услуги такси.
4. Основные виды производства:
4.1. производство продукции оборонной промышленности;
4.2. производство нефтяного оборудования и установок;
4.3. производство продуктов питания и их сырья, заготовка, снабжение, хранение и оптовая продажа пищевых продуктов;
4.4. производство средств по ежедневному уходу и средств гигиены;
4.5. производство химической продукции;
4.6. сбор, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;
4.7. земледелие, орошение, служба защиты растений и сбор урожая;
4.8. добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;
4.9. транспортировка нефти и газа трубопроводами;
4.10. деятельность в сфере металлургии;
4.11. производство и ремонт строительного и бытового оборудования;
4.12. услуги по инженерии и проектированию;
4.13. строительство и ремонт дорог, зданий и сооружений гражданского и индустриального назначения;
4.14. производство упаковочной продукции;
4.15. производство изделий из камня, металла и дерева;
4.16. производство и ремонт мебели;
4.17. забой скота.
5. Розничная и оптовая продажа:
5.1. пункты продажи пищевых продуктов;
5.2. аптеки;
5.3. автозаправочные станции;
5.4. зоомагазины, в том числе пункты продажи корма для животных;
5.5. пункты продажи строительных материалов и бытовых принадлежностей;
5.6. онлайн-продажи.
6. Бытовые услуги:
6.1. сбор и утилизация бытовых отходов;
6.2. химчистка;
6.3. очистка жилых зданий, за исключением квартир;
6.4. ремонт автомобилей;
6.5. пункты мойки автомобилей;
6.6. приюты для животных.
7. Средства массовой информации.
8. По финансовым организациям:
8.1. банки и не являющиеся банками кредитные организации, ломбарды;
8.2. инвестиционные компании, фондовые биржи;
8.3. страховочные организации;
8.4. организации, оказывающие услуги по выплатам и клиринговые услуги.
9. По специальным видам услуг:
9.1. служба доставки;
9.2. услуги по переводу;
9.3. почтовые услуги;
9.4. дезинфекционные услуги.
10. Адвокатская деятельность.