Сферы, деятельность которых разрешена в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане - СПИСОК (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:02)

БАКУ /Trend/ - В связи с ужесточением особого режима карантина в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 пятого июля по ряду сфер деятельности будут введены ограничения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана.

Согласно постановлению, в период ужесточенного режима карантина разрешается деятельность нижеприведенных сфер:

1. Здравоохранение и социальная сфера:

1.1. научные исследования и лабораторные услуги;

1.2. больницы, поликлиники и другие медучреждения;

1.3. ветеринарные услуги;

1.4. производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;

1.5. социальные услуги;

1.6. услуги по уходу за лицами с физическими, психическими, умственными и другими нарушениями, а также нуждающимися в особой заботе.

2. Инфраструктурная сфера:

2.1. коммунальные услуги (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии);

2.2. производство и снабжение электроэнергией;

2.3. мелиорация и водное хозяйство;

2.4. телекоммуникация и услуги связи.

3. Транспорт и логистика:

3.1. воздушные, морские, железнодорожные и автомобильные грузоперевозки;

3.2. услуги в связи с железной дорогой, морским пароходством, портами и автомобильными дорогами;

3.3. логистические услуги;

3.4. общественный транспорт и услуги такси.

4. Основные виды производства:

4.1. производство продукции оборонной промышленности;

4.2. производство нефтяного оборудования и установок;

4.3. производство продуктов питания и их сырья, заготовка, снабжение, хранение и оптовая продажа пищевых продуктов;

4.4. производство средств по ежедневному уходу и средств гигиены;

4.5. производство химической продукции;

4.6. сбор, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;

4.7. земледелие, орошение, служба защиты растений и сбор урожая;

4.8. добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;

4.9. транспортировка нефти и газа трубопроводами;

4.10. деятельность в сфере металлургии;

4.11. производство и ремонт строительного и бытового оборудования;

4.12. услуги по инженерии и проектированию;

4.13. строительство и ремонт дорог, зданий и сооружений гражданского и индустриального назначения;

4.14. производство упаковочной продукции;

4.15. производство изделий из камня, металла и дерева;

4.16. производство и ремонт мебели;

4.17. забой скота.

5. Розничная и оптовая продажа:

5.1. пункты продажи пищевых продуктов;

5.2. аптеки;

5.3. автозаправочные станции;

5.4. зоомагазины, в том числе пункты продажи корма для животных;

5.5. пункты продажи строительных материалов и бытовых принадлежностей;

5.6. онлайн-продажи.

6. Бытовые услуги:

6.1. сбор и утилизация бытовых отходов;

6.2. химчистка;

6.3. очистка жилых зданий, за исключением квартир;

6.4. ремонт автомобилей;

6.5. пункты мойки автомобилей;

6.6. приюты для животных.

7. Средства массовой информации.

8. По финансовым организациям:

8.1. банки и не являющиеся банками кредитные организации, ломбарды;

8.2. инвестиционные компании, фондовые биржи;

8.3. страховочные организации;

8.4. организации, оказывающие услуги по выплатам и клиринговые услуги.

9. По специальным видам услуг:

9.1. служба доставки;

9.2. услуги по переводу;

9.3. почтовые услуги;

9.4. дезинфекционные услуги.

10. Адвокатская деятельность.