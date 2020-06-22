Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО)

Общество 22 июня 2020 15:05 (UTC+04:00)
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) провело рейды в 125 объектах общепита, 186 продовольственных магазинах в Баку и регионах страны для контроля над выполнением методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных Кабмином, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

В 99 объектах были выявлены факты несоблюдения и грубого нарушения ряда правил, исходящих из требований методических указаний, утвержденных Кабмином.

В связи с выявленными фактами в отношении этих предприятий были приняты административные меры в рамках требований законодательства.

Нарушения были выявлены в объектах общепита и продовольственных магазинах Габалинского, Нефтчалинского, Шамахинского, Исмаиллинского, Агстафинского, Губинского, Бейлаганского, Зардабского районов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО) - Gallery Image
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО) - Gallery Image
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО) - Gallery Image
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО) - Gallery Image
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО) - Gallery Image
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО) - Gallery Image
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Возвращение к качественному образованию зависит от каждого гражданина – заслуженная артистка Этери Джафарова (ФОТО)
Возвращение к качественному образованию зависит от каждого гражданина – заслуженная артистка Этери Джафарова (ФОТО)
Надо осознавать ответственность перед обществом, в котором мы живем - заслуженный артист Фарид Алиев
Надо осознавать ответственность перед обществом, в котором мы живем - заслуженный артист Фарид Алиев
Давайте мобилизуемся и победим этот вирус! – директор азербайджанского театра
Давайте мобилизуемся и победим этот вирус! – директор азербайджанского театра
Loading Bars
Лента новостей
Расширяется география экспорта азербайджанской хурмы Бизнес 15:35
Азер Алиев: Страховой сектор Азербайджана готов к усилению карантинного режима Экономика 15:29
Fête de la Musique из Парижа в Баку под волшебные звуки чарующей флейты (ВИДЕО) Культура 15:25
Результат повторного теста Фарах Алиевой вышел негативным Общество 15:21
В Иране за сутки выявили 2573 новых случая заражения коронавирусом Общество 15:17
Вчера в ряде регионов Азербайджана выпал град Общество 15:13
Лондон ужесточает правила приобретения британских компаний зарубежными Европа 15:12
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения в 99 объектах общепита (ФОТО) Общество 15:05
Туркменистан приобретет новый грузовой авиалайнер из Германии Транспорт 15:02
В Иране коронавирусом заразились еще 2 573 человека Иран 14:57
Польша и Азербайджан могут сотрудничать в сфере возобновляемых источников энергии - МИД Энергетика 14:45
В Гедабеке выпал град диаметров 8 мм Общество 14:42
С середины недели температура воздуха в Баку начнет снижаться Общество 14:42
Рост числа инфицированных ускорит и темп распространения коронавируса – лечащий врач Мираскер Аскеров Общество 14:40
Baku Book Center провел "Час чтения" книг Бахрама Багирзаде для детей (ВИДЕО) Культура 14:33
TƏBİB: Расследования в связи с Клиническим медцентром продолжаются Общество 14:19
В Грузии продолжается строительство трассы Восток-Запад Грузия 14:12
Объем перевалки грузов в турецком порту Алиага превысил 26 млн тонн Турция 14:00
С начала года из Германии через порты Турции перевезено около 1 млн тонн грузов Турция 13:49
«Армянский вопрос» в деле подготовки «пятой колонны» внутри турецкого общества Точка зрения 13:49
Объем производства пропилена в Иране достигнет 3 млн. тонн в год Экономика 13:44
Завтра в Баку сохранится ветреная погода Общество 13:42
Медицинские маски стали предметом торговли на товарной бирже Туркменистана Туркменистан 13:37
Растет спрос на турецкие электротовары на туркменском рынке Турция 13:32
МЧС Азербайджана усилил контроль пляжей Общество 13:32
За сутки коронавирусом заразились более 183 тыс. человек США 13:28
Туркменистан внедряет цифровые технологии в процесс добычи нефти Энергетика 13:28
Турпоток в Азербайджан сократился почти в два раза Туризм 13:25
"Сланцевики" США могут списать активы на $300 млрд Энергетика 13:24
В период глобальной пандемии Туркменистан увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 13:17
В этом году Хадж для азербайджанских паломников скорее всего будет отложен - УМК Общество 13:17
Агентство агрокредитования и развития Азербайджана выдало кредиты на сумму более 25 млн манатов Финансы 13:10
Подразделения азербайджанской армии провели учение в условиях горной местности (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:57
Возвращение к качественному образованию зависит от каждого гражданина – заслуженная артистка Этери Джафарова (ФОТО) Социум 12:54
Надо осознавать ответственность перед обществом, в котором мы живем - заслуженный артист Фарид Алиев Социум 12:50
В Баку построена новая электроподстанция Энергетика 12:47
85% экономического роста в Казахстане обеспечено развитием несырьевых отраслей Казахстан 12:43
Turkish Airlines возобновляет регулярные рейсы в Узбекистан Узбекистан 12:43
COVID-19 негативно повлиял на реализацию проекта Ионическо-Адриатического трубопровода Энергетика 12:42
Грузинский натуральный сок начали экспортировать в США Грузия 12:41
Предложение банков втрое превысило спрос Центробанка Азербайджана Финансы 12:34
Huawei и Xiaomi разместили заказы на ультратонкое гибкое стекло Другие страны 12:33
Генпрокуратура Азербайджана об арестах ряда должностных лиц ИВ Абшеронского района Происшествия 12:33
"Служба ASAN": Около 150 тыс сообщений не были подтверждены в силу неправильно введенного текста Общество 12:24
Роль стартап-проектов в создании новых продуктов в банковском секторе Азербайджана Бизнес 12:23
В мае турпоток из Азербайджана в Турцию сократился до минимума Турция 12:16
Туркменистан намерен присоединиться к одному из проектов Всемирного банка Бизнес 12:13
КНДР начала установку громкоговорителей на границе с Южной Кореей Другие страны 12:09
Дорожная полиция Азербайджана: Лица, желающие выехать в районы по SMS- разрешению, не будут пропускаться через посты Общество 12:09
В Иране сократился спрос на турецкую химпродукцию Турция 12:02
Всемирный банк может поддержать частных агропроизводителей Туркменистана Финансы 12:02
Рано говорить о стабилизации цен на нефть на уровне $50 за баррель - минэнерго Азербайджана Энергетика 11:57
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение водоснабжения посевных площадей в Билясуваре Политика 11:57
Бакинские центры DOST ограничили прием граждан на 2 недели Экономика 11:49
Радикальная оппозиция превратилась в говорящие головы - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:48
В январе-мае грузоперевозки из Турции в Афганистан сократились более чем наполовину Турция 11:38
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на улице Неаполя в Баку (ФОТО) Политика 11:37
Министр обороны Азербайджана приглашен на военный парад в Москве Политика 11:28
Директор Центра мугама Мурад Гусейнов примет участие в международной онлайн-конференции Культура 11:27
Азай Гулиев: Президент Ильхам Алиев вновь поставил премьера Армении в неловкое положение Политика 11:24
Айдан Салахова участвует в "Чрезвычайном положении" в Москве Культура 11:16
Клинические испытания показали связь между группой крови и заражённостью коронавирусом Интересное 11:07
В Армении за сутки выявили 320 новых случаев заражения COVID-19 Армения 11:01
Заседание Милли Меджлиса перенесено Политика 10:58
В Иране запустили производство инсулина Экономика 10:57
Число зарегистрированных в Турции французских компаний снизилось Турция 10:56
МФЦА ввел упрощенные процедуры лицензирования для отдельных видов деятельности Казахстан 10:55
Внешнеторговый оборот Грузии сократился на 16,8% Грузия 10:51
Финляндия оказалась в лидерах ЕС в 2019 году по ценам на продукты и алкоголь Европа 10:45
Драгметаллы в Азербайджане подорожали Финансы 10:44
Цены на нефть по итогам недели 15-19 июня Энергетика 10:30
Власти Индонезии проверят возможную утечку данных 230 тыс. инфицированных коронавирусом Другие страны 10:10
В России "У Золотых ворот" ждут азербайджанского актера с "Контрабасом" (ФОТО) Культура 10:10
В ООН считают, что 2020 год может войти в пятерку самых теплых в истории наблюдений США 10:08
Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату Финансы 10:02
Moody's подтвердило рейтинг США на уровне "Aaa" со стабильным прогнозом США 10:01
Цены на нефть снижаются на сохраняющихся опасениях за спрос Энергетика 09:54
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции из снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:48
Муса Гулиев: Полиция должна быть более активной в штрафовании лиц, не носящих маски Общество 09:46
Нагиф Гамзаев: Азербайджан признан надежным партнером на международной арене Политика 09:38
Приобрести дизель по льготным ценам уже могут свыше 60 тысяч грузинских фермеров Грузия 09:38
Узбекистан запустит систему Fast Track на двух КПП с Казахстаном и Афганистаном Узбекистан 09:36
Сборку компьютеров начнут на заводе в Петропавловске Казахстан 09:35
ЦБ Китая вновь сохранил основную ставку LPR на уровне 3,85% Другие страны 09:12
Болтон: Трамп требовал от Токио более чем в четыре раза увеличить расходы на базы США США 09:09
В Лондоне из-за коронавируса увеличат плату за въезд в центр города В мире 08:49
Восемь детей погибли в Китае при попытке помочь упавшему в реку товарищу В мире 08:37
В Японии разработали новый быстрый тест на коронавирус Другие страны 08:20
Посол: Латвия заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций в транспортно-логистический сектор Бизнес 08:00
Трамп допускает возможность встречи с Мадуро США 07:45
Иран готов обмениваться заключенными с другими странами Иран 07:21
В Казахстане выявили 507 заболевших коронавирусом Казахстан 07:00
Несколько сел в грузинском Кахети пострадали от сильного града Грузия 06:36
И.о. президента Боливии подписала закон о проведении выборов 6 сентября Другие страны 06:01
В Турции два человека погибли в результате наводнения (ФОТО) Турция 05:46
Telegram создаст прокси-серверы для работы в Иране и Китае В мире 05:19
В Турции произошло землетрясение Турция 04:57
В Москве умерли еще 20 пациентов с коронавирусом Россия 04:31
В Бразилии жертвами коронавируса стали более 50 тыс. человек Другие страны 03:57
Мадридский "Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и вышел на первое место в чемпионате Испании Спорт 03:07
Все новости