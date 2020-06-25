В 10 районов Азербайджана назначены новые прокуроры
БАКУ /Trend/ - Приказами Генерального прокурора Кямрана Алиева Анар Джафаров назначен прокурором Агстафинского, Васиф Сулейманов - Агдамского, Вахид Мамедов - Джалилабадского, Илькин Мустафаев - Лачынского районов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Также Исмаил Гаибов назначен заместителем начальника Управления по координации особых вопросов конфискации Генпрокуратуры, Габиль Гасымов - заместителем начальника Управления по надзору над следствием Генеральной прокуратуры.
Кроме того, Рашад Багиров назначен прокурором Гахского, Вели Мустафаев - Масаллинского, Адиль Велиев - Саатлинского, Расим Мусаев - Загатальского, Али Алиев - Астаринского, Насиф Наджафов - Нефтчалинского районов.
(Текст: Кямаля Сеидова)