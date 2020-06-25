TƏBİB: Граждане, не носящие маски, должны стать объектом порицания (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 17:55)

БАКУ /Trend/ - Граждане, не носящие защитные маски, должны стать объектом порицания.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в четверг Trend.

«Мы обращаемся к гражданам в связи с необходимостью ношения масок, но контролировать этот вопрос не в нашей компетенции. Граждане в первую очередь защищают себя, нося маски. Поэтому в этом вопросе должно быть общественное порицание», - сказала она.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)