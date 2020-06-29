Минздрав Азербайджана примет на работу врачей для обслуживания больных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Для оказания бесперебойных и качественных медицинских услуг пациентам с коронавирусом (COVID-19) на работу в станциях скорой и неотложной медицинской помощи по городу Баку приглашаются анестезиологи-реаниматологи и врачи-терапевты в возрасте до 60 лет, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав.

Желающие могут обратиться по электронной почте hr@health.gov.az.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)