С июля начнет функционировать онлайн-апелляционная комиссия по оценке навыков детей, не вовлеченных в группы дошкольного образования

БАКУ /Trend/ - С июля начнет функционировать онлайн-апелляционная комиссия для рассмотрения обращений граждан по результатам собеседования, проведенного в связи с оценкой устных речевых навыков детей, не вовлеченных в группы дошкольного образования в подразделениях подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных учреждений.

Как сообщили Trend в Управлении, родители могут до 30 июня обратиться в Апелляционную комиссию через раздел "Контакты" личного кабинета на электронном портале.

Отметим, что основной целью создания онлайн-апелляционной комиссии является объективное и всестороннее рассмотрение обращений граждан в текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, осуществление мер по регулированию обращений, а также обеспечение принятия решений в соответствии с законодательством об образовании и другими нормативными актами.

Отметим также, что в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией, время проведения традиционного живого собеседования для приема детей в первый класс по языковым секторам общеобразовательных учреждений пока не известно. Таким образом, родители, записанные на традиционное (живое) интервью, получили возможность изменить свои предпочтения в своих личных кабинетах и выбрать форму онлайн-интервью. За короткое время большинство родителей выбрали форму онлайн-интервью. Предварительные наблюдения дают основание утверждать, что дети лучше самовыражаются рядом с членами семьи, в домашней среде. Поэтому процент успешного прохождения детьми интервью в онлайн-режиме бывает выше чем в условиях традиционного собеседования.