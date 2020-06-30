Минздрав: число лечащихся на дому больных COVİD-19 пока неизвестно

БАКУ /Trend/ - Число больных коронавирусом, лечащихся на дому, пока неизвестно, однако теперь статистика будет вестись по-новому.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал руководитель аппарата министерства здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, пациентам, страдающим от COVİD-19 и лечащимся в больнице, назначается амбулаторное лечение. Эти пациенты находятся под наблюдением врача:

"Таким образом, эти пациенты регистрируются в поликлинике по адресу проживания. В настоящее время в Баку и прилегающих поселках под контролем поликлиник находятся около двух тысяч человек. Но после этого будет пересмотрена статистика зарегистрированных поликлиниками и взятых под активный контроль пациентов с легкими симптомами".