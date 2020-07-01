АН Азербайджана о влиянии непогоды на урожай овощей и фруктов

БАКУ /Trend/ - Первопричиной дефицита овощей и фруктов в Азербайджане стала заметно высокая температура в феврале и начале марта, и преждевременное цветение фруктовых деревьев - абрикоса, алычи, сливы и яблок, сказал в среду Trend замдиректора Института географии НАНА, доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

«Через несколько дней температура упала, и сильный ветер уничтожил цветы. Это одна из причин дефицита овощей и фруктов. Вторая причине – недостаточный полив», - сказал замдиректора Института.

Говоря о других сезонных овощах и фруктах, Гасанов добавил, что инжир не требует обильного полива: «Поэтому инжира может быть достаточно. Но если и дальше будет ощущаться нехватка воды, и виноградники не будут получать достаточно воды, это приведет к снижению урожайности».

(Автор: Ильхама Исбалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)