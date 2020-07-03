АЖД: По субботам и воскресеньям электрички ходить не будут

БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением Кабмина, вплоть до 20 июля в выходные дни движение по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будет приостановлено, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Отмечается, что согласно решению Кабмина, движение электричек Баку-Хырдалан-Сумгайыт и Баку-Пиршаги-Сумгайыт 4, 5, 11, 12, 18 и 19 не будет осуществляться.

В остальные дни пассажироперевозки будут осуществляться по действующему графику.

(Текст: Кямаля Сеидова.)