АЖД: По субботам и воскресеньям электрички ходить не будут
БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением Кабмина, вплоть до 20 июля в выходные дни движение по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будет приостановлено, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
Отмечается, что согласно решению Кабмина, движение электричек Баку-Хырдалан-Сумгайыт и Баку-Пиршаги-Сумгайыт 4, 5, 11, 12, 18 и 19 не будет осуществляться.
В остальные дни пассажироперевозки будут осуществляться по действующему графику.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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