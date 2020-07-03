Ульви Мехтиев: Предприятия должны сами организовать перевозку своих работников

БАКУ /Trend/ - Поскольку по субботам и воскресеньям общественный транспорт работать не будет, то предприятия, вынужденные работать в эти дни, должны сами организовать перевозку своих работников.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает в пятницу Trend.

Он добавил, что перевозку работников предприятия могут осуществлять как на служебных автомобилях, так и на личном автотранспорте сотрудников, либо такси.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)