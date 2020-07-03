В список пострадавших сфер деятельности планируется внести изменения - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - В первую очередь экономическая поддержка будет оказана пострадавшим сферам, и это будет продолжено на следующих этапах, заявил помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, предполагается изменение списка пострадавших сфер, поскольку этот процесс продолжается, и есть необходимость пересмотреть список секторов, пострадавших от пандемии. В этом направлении идет работа, и с распространением пандемии определяются и пострадавшие области.



(Автор: Асиф Мехман. Текст:Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)