Противовирусные препараты следует принимать только по назначению врача - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Некоторые антивирусные препараты можно приобрести без рецепта врача, заявил на брифинге, состоявшемся сегодня в Оперативном Штабе при Кабинете министров председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, предпринимаются попытки массового приема таких лекарств, что может быть очень опасно. Даже те препараты, что отпускаются без рецепта врача, следует принимать исключительно по предписанию, сказал Байрамлы. Он отметил, что есть такие лекарственные средства, что если их использовать без назначения врача, это может привести к сердечной недостаточности и другим тяжелым заболеваниям.



"В настоящее время у нас нет дефицита лекарств. Больницы специального назначения имеют все необходимые лекарства, они выдаются пациентам по назначению врача", - сказал Байрамлы.