МВД задержало нарушителей карантина в Fairmont Baku (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана распространило информацию о массовом нарушении карантина в отеле Fairmont в Баку.
Как сообщили Trend в пресс-службе ведомства, на основании видео- и фотоматериалов, распространившихся в Сети, были предприняты соответствующие меры. Все нарушители карантина, зафиксированные на видео, были доставлены в полицию, к ним применено административное взыскание.
Кроме того, с каждым из нарушивших карантин была проведена воспитательная беседа.
Все задержанные были привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных проступках.
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