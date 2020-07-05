МВД задержало нарушителей карантина в Fairmont Baku (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана распространило информацию о массовом нарушении карантина в отеле Fairmont в Баку.

Как сообщили Trend в пресс-службе ведомства, на основании видео- и фотоматериалов, распространившихся в Сети, были предприняты соответствующие меры. Все нарушители карантина, зафиксированные на видео, были доставлены в полицию, к ним применено административное взыскание.

Кроме того, с каждым из нарушивших карантин была проведена воспитательная беседа.

Все задержанные были привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных проступках.