Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!

AccessBank продолжает поддерживать фермеров. С 1 июля банк предлагает новую агрокредитную кампанию для тех, кто занят сельскохозяйственной деятельностью. Клиенты могут получить кредит от AccessBank до 15 тысяч манатов с процентной ставкой от 12%. Кредиты для развития фермерских хозяйств выдаются сроком до 12 месяцев, а также на льготный период сроком до 9 месяцев. Кампания создает новые возможности для создания и расширения садоводства, сельского хозяйства, пчеловодства, животноводства и других семейных фермерских хозяйств.

Подробная информация о кампании доступна по ссылке: https://accessbank.az/ru/our-bank/news/detail.php?id=16179

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.