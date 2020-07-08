Абитуриенты, выбравшие UNEC, за 4 года получат два диплома

БАКУ/Trend/ - Абитуриенты, выбравшие UNEC, по окончании университета наряду с UNEC, смогут получить дипломы Европы и России.

В UNEC реализуется программа двойного диплома по степени бакалавра с французским университетом Монтпелье, Международной школой бизнеса Франции ICD, Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом и Национальным исследовательским университетом Высшей школы экономики России. Также бакалаврам дается возможность присоединиться к международной программе Лондонской школы экономики /Лондонского университета (LSE) Великобритании.

Студенты, участвующие в программе двойного диплома, по окончании 4-х лет обучения, наряду с UNEC, получат также диплом выбранного ими зарубежного университета. Это, в свою очередь, дает им большую возможность изучения опыта зарубежного образования, а также став выпускником, превратиться в конкурентоспособного специалиста, отвечающего требованиям рынка труда.