АН Азербайджана: Борьба с саранчой должна осуществляться в мае-июне

БАКУ /Trend/ - Нашествие саранчи можно ожидать с юга России, а также с границы Ирана и Туркменистана.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий Центром прикладной зоологии Института зоологии НАНА, доктор философии по биологии Барат Ахмедов.

По его словам, саранча может даже перелететь через море.

Он напомнил, что в Азербайджане более 60 видов саранчи, которые могут мигрировать на другие территории и наносить вред хозяйствам: «Они питаются зелеными частями растений, больше нанося вред зерновым. Они откладывают яйца в мае-июне на неиспользуемых землях вокруг посевных площадей».

Специалист отметил, что с саранчой необходимо бороться как агротехническими, так и химическими методами. Он считает целесообразным делать это в мае-июне.

Напомним, что в конце июня, после сильных северо-восточных ветров, на локальных территориях Шабранского и Сиязаньского районов наблюдалась миграция азиатской саранчи. Местные структуры по защите растений Агентства аграрных услуг осуществляют меры по борьбе с саранчой.

Между тем в четверг, в ответ на запрос Trend, в Агентстве пищевой безопасности ответили, что в Шабране и Сиязане предотвращено нанесение саранчой ущерба сельскому хозяйству.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)