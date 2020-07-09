К концу недели в зонах ужесточенного карантина в Азербайджане могут быть вновь установлены посты

БАКУ /Trend/ - Если транспортные средства, оштрафованные и возвращенные с карантинных постов в зонах ужесточенного карантина, попытаются пересечь другие посты, то они вновь могут быть оштрафованы.

Об этом в четверг сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП), полковник Кямран Алиев.

По его словам, может быть так, что транспортное средство останавливается на посту, штрафуется и возвращается обратно. Затем это же лицо пытается проехать через другой карантинный пост. В случае попытки проезда через другой пост, он вновь будет оштрафован по той же статье".

Алиев добавил, что к концу недели в зонах ужесточенного карантина могут быть вновь установлены посты: "Пока точного решения в данной связи нет. Но все зависит от ситуации. В случае необходимости контроль может быть усилен специальными техническими средствами и маршрутными постами".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)