МВД Азербайджана проводит операцию в регионах, задержано более 10 руководителей компаний
БАКУ /Trend/ - Управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана проводит совместную с министерством сельского хозяйства операцию в связи с присвоением предназначенных для фермеров субсидий, сообщает в четверг Trend.
Операция проведена в нескольких районах страны. В ходе операции, по обвинению в присвоении, задержаны десятки работников частного сектора. В ходе расследований был установлен факт присвоения аграрных субсидий в крупном размере. Большинство задержанных - руководители компаний по снабжению удобрениями. В настоящее время операция продолжается.
Общественность будет дополнительно проинформирована о ходе и итогах операции.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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