Больше остальных место работы сменили учителя Баку

БАКУ /Trend/ - В этом году место работы больше остальных поменяли учителя в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Среди успешно прошедших конкурс по смене места работы преобладают учителя работающие в Баку (10,2%).

Самый высокий показатель по внутренней смене места работы тоже в столице (144 человека).

В этом году в Баку место работы поменяли 199 человек.

После Баку следуют Губа (80), Лерик (76), Джалилабад (70), Лачын (69), Хачмаз (51) и Имишли (50).

Меньше остальных место работы сменили учителя школ в Нафталанском (1), Хызынском (4), Ходжалинском (6) районах.

Напомним, что в конкурсе по смене места работы электронную регистрацию прошли 10 068 кандидатов, из которых были приняты электронные заявления у 6860 кандидатов. Успешно прошли электронную смену места работы 1 934 человека.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)