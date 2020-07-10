PASHA Bank поддержал социальный проект по снабжению детей антисептическими средствами

Общество 10 июля 2020 14:00 (UTC+04:00)
PASHA Bank поддержал социальный проект по снабжению детей антисептическими средствами

Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank оказал поддержку в реализации социального проекта по снабжению воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей антисептическими средствами.

Проект, при спонсорской поддержке PASHA Bank, реализован Центром упрощенной поддержки семейного бизнеса (ABAD) и социальной программой «ASAN Məktub» организации «ASAN Könüllüləri». Организаторы проекта заострили внимание детей на необходимости усиления заботы о собственном здоровье и тщательном соблюдении правил гигиены.

Отметим, что всего проектом были охвачены более 550 детей, проживающих в Баку и регионах. Антисептические средства, которыми были обеспечены участники проекта, были произведены предпринимателями-членами Центра упрощенной поддержки семейного бизнеса.

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