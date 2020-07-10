Минздрав: В Баку все пункты COVİD и поликлиники, где они размещены, обеспечены защитными средствами

БАКУ /Trend/ - В Баку все пункты COVİD и поликлиники, где они размещены, обеспечены защитными средствами - комбинезонами, одноразовыми халатами, перчатками, спиртосодержащими растворами, очками, масками N95, всеми медицинскими принадлежностями для проведения тестов

Об этом в пятницу сказал Trend член Рабочей группы, созданной Минздравом для оказания помощи TƏBİB по устранению проблем, возникающих в борьбе с пандемией Набиль Сеидов.

По его словам, все пункты полностью отделены от поликлиник: "Пункт "COVİD считается "красной" зоной, у них разные входы. Работники поликлиники не могут туда входить. На входе в поликлинику измеряется температура людей, их опрашивают на предмет симптомов. Лицам с температурой и с подозрением на COVID вход в поликлинику запрещен. Если они ошибочно приходят в поликлинику, их перенаправляют в пункт, где проводится обследование и берут пробы на анализы".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)