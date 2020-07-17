На одной из улиц Баку будет частично перекрыто движение

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами 18 и 19 июля на участке вспомогательной дороги проспекта Зии Буниятова, известном под названием "Круг Карла Маркса", будет частично ограничено движение в направлении "Хуторского круга".

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в качестве альтернативы водители могут использовать основной участок проспекта Зии Буниятова, проспект Азадлыг, улицы Джафара Хандана, Эльдара Бабаева, 22-й Даглыг и Гусейна Сеидзаде.

Агентство приносит извинения гражданам за возможные неудобства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)