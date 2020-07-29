В Азербайджане создадут садовые хозяйства еще для 250 малообеспеченных семей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Социальные сады", совместно реализуемого министерством труда и социальной защиты населения и Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, в этом году еще для 250 малообеспеченных семей будут созданы садовые хозяйства.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, проект, осуществляемый с целью поддержки программы самозанятости, охватывает 16 районов (Астаринский, Балакенский, Исмаиллинский, Лянкяранский, Огузский, Габалинский, Губинский, Гусарский, Шабранский, Шамахинский, Шекинский, Шамкирский, Сиязаньский, Хачмазский, Евлахский, Загатальский районы) с благоприятными для садоводства условиями.

Лица, которые имеют в собственности в этих районах земельный участок, пригодный для сельского хозяйства, но не занятый под какую-либо деятельность, могут обратиться в соответствующие территориальные центры занятости для регистрации. В ходе оценивания кандидатов, привлеченных к проекту, будут взяты за основу их соответствие критериям малообеспеченности и пригодности их земельных участков для садоводства.

На основании поступивших обращений будут отобраны 250 малообеспеченных семей, и в первую очередь на принадлежащих им земельных участках будут проведены мониторинги. После определения их потребностей на участках будут созданы интенсивные садовые хозяйства.

Обращения с целью регистрации будут приниматься до первого сентября.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)