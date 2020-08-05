Глава ИВ Хачмазского района ознакомился с работами по обустройству в Аллее шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава Исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев на месте ознакомился с работами по обустройству и ремонту в Аллее шехидов.

Как сообщили во вторник Trend в ИВ, в Аллее шехидов, в которой увековечена память шехидов, пожертвоваших свои жизни во имя независимости Родины и неприкосновенности ее границ, проводятся работы по капитальному ремонту.

Наряду с тем, что с первого дня начала своей деятельность глава исполнительной власти Эльнур Рзаев уделял особое внимание семьям шехидов, близко интересовался их проблемами, также было начаты работы по реконструкции находящейся на территории района Аллеи шехидов.

Побывав на ее территории, Эльнур Рзаев дал поручения по реконструкции и обустройству Аллеи шехидов на самом высоком уровне. После завершения ремонтно-восстановительных работ, в Аллее будут созданы зеленые полосы, будут посажены деревья и цветочные кусты.

Работы по обустройству, продолжающиеся в данном направлении по всей стране, являются ярким примером того внимания, которое Президент Ильхам Алиев уделяет шехидам и их семьям.

(Текст: Турал Гараджаев)