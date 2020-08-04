Бакинское метро не будет работать до 31-го августа
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима.
Как сообщает Trend, согласно решению, Бакинский метрополитен не будет перевозить пассажиров до 31 августа.
Отметим, что об этом также заявили в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".
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