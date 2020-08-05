Создание лесопарков — это вклад в жизнь будущих поколений Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - В результате высокой государственной заботы в направлении решения экологических проблем, трансформации этой работы в государственную политику в нашей стране принимаются комплексные меры по оздоровлению экологической среды. Ознакомление Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с предстоящей работой в новом лесопарке, который будет разбит в Ясамальском районе Баку, подчеркнуло важность улучшения экологической ситуации, охраны окружающей среды.

Об этом в среду сказал Trend член Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса (парламент) Нагиф Гамзаев.

Депутат отметил, что создание нового лесопарка по поручению главы государства на территории, которая некогда была занята в иных целях, является продолжением последовательных и эффективных мер, принимаемых в нашей стране для защиты окружающей среды. Неустанное внимание Президента Ильхама Алиева, а также Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к вопросам экологии придало мощный импульс работе по оздоровлению окружающей среды.

"Одним из важных компонентов социальных реформ в нашей стране является жизнь граждан в здоровой естественной среде и эффективное использование природных ресурсов для повышения благосостояния нашего народа. Договоренность, достигнутая между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и древнейшей территорией нашей страны - родиной Низами о разработке городских проектов, также является важным шагом в эффективном использовании местных природных ресурсов. Основная цель проекта "Зеленый город" - улучшить экологическую ситуацию в городе, проявить большую заботу об окружающей среде. Неслучайно, что находясь в Гяндже 24 июня в ходе встречи с группой медработников на открытии больницы модульного типа Президент Ильхам Алиев рассказал о перспективах "Зеленого города", подчеркнул значимость проекта. Фотография на память главы государства и Первой леди с 350-летним платаном, сделанная во время ознакомления с караван-сараем периода XVII века в Гяндже, привлекла особое внимание.

Большое внимание Президента Ильхама Алиева к решению экологических проблем, реализация главой государства конкретной программы в этом направлении призывает нас заботиться об экологии нашей Родины во имя того, чтобы будущие поколения жили в здоровой среде", - сказал Нагиф Гамзаев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)