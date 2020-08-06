Приостанавливается движение электричек по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт

БАКУ /Trend/ - В связи со строительством нового железнодорожного моста на территории Хырдаланского круга в рамках работ по расширению автомобильной дороги Баку-Сумгайыт будет временно приостановлено движение электричек по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт.

Как сообщили в четверг Trend в ЗАО “Азербайджанские железные дороги”, поезда не будут курсировать в период с 10 августа по 10 ноября. В это время поезда также не будут следовать в направлении станций Баладжары и Хырдалан.

Работы по расширению дороги Баку-Сумгайыт проводит Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. На месте нынешнего моста на территории Хырдаланского круга, который в силу своей конструкции мешает продолжению работ по расширению дороги, будет построен однопролетный арочный мост.

В период строительства моста пассажиры, следующие из Сумгайыта в Баку и обратно, смогут пользоваться поездами, которые двигаются по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт.

(Текст: Турал Гараджаев)