В Азербайджане за сутки от коронавируса излечились еще 435 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 144 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 435, скончались три человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 33 247 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 29 275, скончались 479 человек. Число активных больных коронавирусом - 3 493 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 050, в целом же – 766 179 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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