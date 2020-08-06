В Азербайджане за сутки от коронавируса излечились еще 435 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 144 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 435, скончались три человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 33 247 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 29 275, скончались 479 человек. Число активных больных коронавирусом - 3 493 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 050, в целом же – 766 179 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов. Редактор: Ровшан Гусейнов)