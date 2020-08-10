В Азербайджане к административной ответственности привлечены 244 участника движения - дорожная полиция

БАКУ /Trend/ - В соответствии с правилами ужесточенного карантинного режима, введенного на территориях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Мингячевира, Джалилабада, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Геранбойского, Гёкгёльского и Сиязаньского районов для предотвращения распространения COVİD-19, с 00.00 часов восьмого августа до 00.00 часов 10 августа 2020 года к административно ответственности были привлечены 244 участника дорожного движения, в том числе 137 человек, находящихся в движении в транспортных средствах - по статье 211.1, 107 человек - за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 Кодекса об административных проступках.

Как сообщили в понедельник Trend в Главном управлении Государственной дорожной полиции, минувшие в субботу и воскресенье при попытке пересечь полицейские карантинные посты были развернуты в обратном направлении в целом 3540 транспортных средств.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)