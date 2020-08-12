Возобновление междугородних пассажироперевозок возможно только после решения Оперативного штаба - госслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - О возобновлении междугородных и межрайонных пассажирских перевозок можно будет говорить только после соответствующего решения Оперативного штаба при Кабинете министров.

Об этом сказала Trend в среду пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова.

По ее словам, автовокзалы по всей стране уже проинструктированы, и после принятия решения о возобновлении пассажирских перевозок они смогут приступить к функционированию на полную мощность.

"Говорить об этом что-то пока рано, так как мы ждем соответствующего решения Оперативного штаба. Первым об этом проинформирует Оперативный штаб. В свою очередь, прошу СМИ не запрашивать информацию в связи с этим у других структур, так как это может только запутать людей. Запрос о возобновлении автобусных рейсов в регионы может быть адресован только Кабинету министров", - сказала Аллахъярова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)