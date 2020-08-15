В случае появления на рынке сертифицированной вакцины будет проделана работа по ее закупке - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с вакцинами ведутся различные исследования.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, Азербайджан пристально следит за этими исследованиями, и с участвующими в исследованиях специалистами ведутся обсуждения.

"Если на рынке появится сертифицированная вакцина, будет проделана работа по ее покупке Азербайджаном, и получению ее гражданами. Для этого в составе Оперативного штаба есть специальные сотрудники", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)