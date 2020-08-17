О правилах работы и поведения в предприятиях общепита в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана рассказало о правилах, которые необходимо соблюдать в предприятиях общепита.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, учитывая прямое влияние скученности людей во время пандемии на интенсивность распространения заболевания, в предприятиях общественного питания, которым разрешена деятельность на открытом воздухе, необходимо регулярно осуществлять дезинфекционные мероприятия, на каждом столике должна находиться емкость с дезинфектантом.

Работы по дезинфекции в рабочее время должны проводиться в наиболее используемых местах (входы, касса и другие), а по завершении рабочего дня на всей территории заведения. Заведения должно быть обеспечено моющими средствами, дезинфицирующими веществами, проточной холодной и горячей водой. Содержание в чистоте санитарно-бытовых помещений (санузел, душевая, раздевалка) является обязательным условием.

Персонал также должен соблюдать правила личной гигиены, иметь комплект чистой униформы на смену. С учетом многочисленных контактов в течение дня работники, в частности, должны быть обеспечены защитными средствами и дезинфектантами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)