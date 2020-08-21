В Азербайджане завоевало популярность приложение "Мобильный нотариат"
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежедневно выполняется свыше 10 тысяч нотариальных действий.
Как передает в пятницу Trend, об этом сказал главный консультант Главного нотариального и регистрационного управления министерства юстиции Заур Гусейнов.
По его словам, в последнее время наблюдается высокий интерес к программе "Мобильный нотариат".
"Выпущенное в прошлом году мобильное приложение "Мобильный нотариат" было встречено гражданами с доверием. Приложение скачали свыше 60 тысяч пользователей. В том числе посредством данной программы было выполнено 20 тысяч нотариальных действий", - сказал Гусейнов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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