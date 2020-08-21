В Азербайджане завершается регистрация для участия в экзаменах по способностям

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 23:59 21 августа завершается регистрация абитуриентов, в том числе суббакалавров, в рамках приема в высшие и средние специальные учебные заведения на базе 11-летнего образования по специальностям, требующим творческих способностей.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты и суббтакалавры должны пройти регистрацию по ссылке.

Суббакалавры при регистрации в комиссиях по проверке способностей могут выбирать специальности высшего образования в соответствии со средним специальным образованием, которое они имеют. Каждый абитуриент/суббакалавр может зарегистрироваться максимум по шести комиссиям в двух направлениях.

Кандидаты, результаты экзаменов которых не известны до 21 августа, смогут зарегистрироваться после объявления результатов, при условии, что они соответствуют критериям конкурса. Для этого будут объявлены дополнительные дни.

Поступающим по специальностям "Тренер", "Учитель музыки", "Физическое воспитание и допризывная подготовка", "Преподавание изобразительного искусства" не требуется регистрироваться для прохождения экзамена по способностям. Они будут участвовать в конкурсе на основе набранных ими баллов на вступительном экзамене в V группу (заключительный экзамен текущего года).

Поскольку результаты выпускных экзаменов действительны в течение двух лет, абитуриенты, которые приняли участие в выпускных экзаменах в прошлом году и набрали баллы в соответствии с условиями конкурса и хотят поступить на специальности, требующие особых способностей, также могут зарегистрироваться.

Абитуриенты Азербайджанской государственной академии искусств, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств и Азербайджанского архитектурно-строительного университета должны зарегистрироваться для прохождения экзамена по способностям. Абитуриенты, желающие поступить на специальность "Дизайн" в другие высшие учебные заведения, не будут проходить экзамен по способностям. Таким образом, для прохождения теста на профессиональную пригодность регистрация не требуется. Эти абитуриенты будут участвовать в конкурсе по специальности "Дизайн" только на основании итогового балла, набранного на первом этапе вступительного экзамена в V группу (выпускной экзамен для выпускников текущего года).

Кандидатам и абитуриентам, желающим указать в своих заявках специальность "Учитель музыки" и окончившим музыкальную школу до 2016 года, следует лично связаться со своей музыкальной школой и ввести свою информацию о музыкальном образовании в систему "Музыкальная школа-выпускник".

Поступающие, желающие указать в своих заявках специальности "Тренер", "Физическое воспитание и допризывная подготовка", должны предоставить в учебное заведение, в которое они поступают, медицинскую справку форма 086U о состоянии здоровья.

Абитуриенты, желающие поступить на специальность "Архитектура", смогут записаться на экзамен по способностям 2-6 сентября 2020 года.

Абитуриенты, желающие поступить на специальность "Исламоведение", смогут зарегистрироваться на собеседование 27-30 августа 2020 года.

Некоторое время назад ГЭЦ выпустило 1-й и 2-й номера журнала "Экзамены по способностям" за 2020 год для тех, кто хочет поступать на специальности, требующие творческих способностей.

Этот журнал, являющийся специальным выпуском журнала "Абитуриент", содержат информацию об этапе проверки способностей и условиях конкурса по специальностям, требующим творческих способностей, программы тестирования способностей, критерии, оценки, советы и рекомендации по подготовке к экзамену, образцы заданий, наглядные примеры и другая полезная информация.

Электронную версию журналов (формат PDF) можно приобрести в разделе "Онлайн-продажа электронной версии изданий ГЭЦ" на сайте Центра по адресу http://eservices.dim.gov.az/ejurnal.

(Текст: Турал Гараджаев)