Высота волн на Каспии достигла порядка 5 метров

БАКУ /Trend/ - В некоторых северо-западных регионах Азербайджана до утренних часов 22 августа прошли дожди и грозы, в отдельных местах север-западный ветер усиливался, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, количество осадков в Балакене составило 20 миллиметров. Скорость северо-западного ветра в Гяндже, Нефтчале достигала 20 метров в секунду, в Агстафе - 18, в Шамкире - 16, на острове Гум - 28, в Баку - 27, в Пираллахы - 25, в Маштаге, Сумгайыте - 24 метра в секунду.

По данным метеостанции на Нефтяных камнях, высота волны в открытом море достигала 4,8 метра.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 29-34, в низменных районах - 32-37, в горных - 18-21, в Нахчыванской АР - 32-39 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)