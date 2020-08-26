При поддержке Фонда Гейдара Алиева началось проведение операций по кохлеарной имплантации группе лиц с нарушениями слуха (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева началось проведение операций по кохлеарной имплантации группе лиц с нарушениями слуха. Проект охватит около 90 человек, сообщает в среду Trend.

Это люди с врожденными и приобретенными нарушениями слуха разных возрастных категорий, большинство из которых дети.

Отметим, что кохлеарный имплант - сложное медицинское электронное устройство, которое устанавливается людям с врожденными и приобретенными нарушениями слуха. Сначала эти лица проходят обследование и определяется целесообразность проведения им данной операции, затем проводится хирургическая операция, а следующим этапом является реабилитация.

В ходе операции пациенту устанавливается имеющий специальные электроды медицинский прибор - кохлеарный имплант. В заушной области размещаются микропроцессор и передатчик, преобразующие звуки в электрические импульсы. Стимулирование электрическими импульсами волокон слухового нерва во внутреннем ухе позволяет мозгу распознавать звуки. После операции у этих людей появляется возможность слышать, лица с полным нарушением слуха и речи возвращаются к нормальному образу жизни.

Специалисты отмечают, что проведение операции у лиц с врожденным нарушением слуха более эффективно в раннем возрасте.

Напомним, что в 2015 году Фонд Гейдара Алиева реализовал программу «Кохлеарная имплантация». В последующий период при поддержке Фонда Гейдара Алиева операции по кохлеарной имплантации были продолжены.

(Текст: Кямаля Сеидова)