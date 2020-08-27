В Азербайджане у родителей будет право выбора формы обучения своего ребенка

БАКУ /Trend/ - У родителей будет право выбора формы, по которой их дети будут проходить обучение. Родители смогут выбрать одно из двух - либо обучение в режиме онлайн, либо посещение детьми школы 2-3 раза в неделю.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что в школах у детей будет измеряться температура тела.

"Обращаясь к родителям, сообщаем, что нецелесообразно отправлять детей в школу, если у них повышенная температура", - сказал Эмин Амруллаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)