В Азербайджане у родителей будет право выбора формы обучения своего ребенка
БАКУ /Trend/ - У родителей будет право выбора формы, по которой их дети будут проходить обучение. Родители смогут выбрать одно из двух - либо обучение в режиме онлайн, либо посещение детьми школы 2-3 раза в неделю.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Trend.
Он отметил, что в школах у детей будет измеряться температура тела.
"Обращаясь к родителям, сообщаем, что нецелесообразно отправлять детей в школу, если у них повышенная температура", - сказал Эмин Амруллаев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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