Объявлены результаты конкурса на плановые места в магистратуру вузов Азербайджана и НАНА

БАКУ /Trend/ - Результаты конкурса на плановые места в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана размещены на сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Как сообщили Trend в пресс-службе ГЭЦ, также бакалавры могут ознакомиться с результатами конкурса, отправив "рабочий номер" посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на номер 7727.

Список поступивших бакалавров, сформировавшиеся в результате конкурса проходные баллы будут опубликованы в 7-м номере журнала "Магистр". Приобрести электронную версию журнала (в формате pdf) станет возможным со второй половины сегодняшнего дня, совершив оплату посредством услуги "онлайн продажа электронных версий изданий ГЭЦ" в разделе "Электронные услуги" сайта ГЭЦ (http://eservices.dim.gov.az/ejurnal/).

Для участия в конкурсе на вакантные места магистратуры обратились 2 186 бакалавров. По результатам конкурса в магистратуру были приняты 757 человек (в том числе 42 человека на основе госзаказа).

Поступившие на свободные плановые места в магистратуру вузов должны с 4 по 9 сентября 2020 года пройти регистрацию, представив документы в учебное заведение, в которое они поступили. Регистрация осуществляется в порядке онлайн этими вузами.

Бакалавры смогут ознакомиться с необходимыми для регистрации документами и формой онлайн-регистрации в соответствующих разделах интернет-сайтов вузов, в которые они были приняты. Те, кто не представит документы и не пройдет регистрацию в указанный период, будет исключен из списка лиц, поступивших в магистратуру.