Работа, проведенная в Азербайджане, позволяет контролировать ситуацию по COVİD-19 - эксперт

БАКУ /Trend/ - Работа, проведенная в Азербайджане на государственном уровне, позволяет держать под контролем ситуацию в связи с COVİD-19.

Об этом в четверг сказала Trend доктор философии по медицине Язгуль Абдиева.

По ее словам, в Азербайджане с самого начала пандемии приступили к работе по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения для успешной борьбы с COVID-19. В результате этих мер число лабораторий, в которых проводятся анализы в связи с COVID-19, было увеличено с шести до 45. Помимо этого, количество больниц для лечения больных коронавирусом выросло до 46, в связи с чем значительно увеличился и коечный фонд, выделенный для пациентов с COVID-19.

Эксперт сказала, что в борьбе с пандемией, наряду с усилением материально-технической базы системы здравоохранения, также важную роль играет и профессионализм врачей. С самого начала пандемии для повышения уровня знаний врачей, не являющихся специалистами в этой области, а также медсестер, начались проводиться тренинги. Это в свою очередь предотвратило возможную проблему с нехваткой медперсонала. Вместе с тем большое значение в борьбе с вирусом имеет и работа, проводимая по повышению уровня информированности населения о COVID-19.

Абдиева отметила, что при сотрудничестве Центра общественного здравоохранения и реформ минздрава с Азербайджанским медицинским университетом и Азербайджанским государственным институтом по усовершенствованию врачей и при поддержке Программы развития ООН была создана и передана в пользование платформа по дистантным тренингам www.ecourses.az.

Эксперт подчеркнула, что вся эта работа, проводимая под непосредственным контролем руководства страны, высоко оценивается Всемирной организацией здравоохранения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)